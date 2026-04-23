Лечение в подмосковном Центре генных дерматозов НИКИ детства пройдут более 500 пациентов

Более 500 детей с редкими патологиями кожи (буллезным эпидермолизом («дети-бабочки»), ихтиозом («дети-рыбки») и другими) проходят лечение в Центре генных дерматозов, который работает на базе Научно-исследовательского клинического института детства. Об этом в день пятилетия учреждения сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«За пять лет специалистами центра было проведено около 3 тыс. консультаций. <...> Важнейшим достижением центра стало обеспечение пациентов качественными перевязочными средствами и препаратами генной терапии. Для работы центра была сформирована команда узкопрофильных специалистов», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В 2023 году в рамках развития центра открылся дневной стационар, который работает по принципу «одного дня». В течение него ребенок с родителями находится в палате и получает комплекс необходимых обследований, проходит консультации специалистов без необходимости длительного ожидания.

Направление на лечение в стационаре выдает лечащий врач, его проводят бесплатно, по полису ОМС. Узнать подробнее о лечении детей с такими недугами можно на портале «Детство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.