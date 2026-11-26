Житель Чебоксар случайно встретил свою потерявшуюся кошку на заправке, когда заехал туда за топливом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Годовалая белая кошка по кличке Умка исчезла летом из частного сектора. Хозяева искали ее всеми способами: расклеивали объявления, опрашивали соседей и обходили окрестности, но безрезультатно.

Спустя пять месяцев мужчина остановился на АЗС, чтобы заправиться, и вдруг узнал знакомый силуэт. Испуганное животное сначала спряталось за забором, однако, услышав свое имя, кошка узнала голос хозяина и побежала к нему. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

Мужчина осмотрел питомицу: за время скитаний она похудела и испачкалась. После этого он забрал ее домой. Там Умка быстро освоилась, вспомнила команды, которым ее раньше учили, и теперь привыкает к домашнему комфорту — хорошо ест и много спит в своем домике.

Ранее пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой в день рождения хозяйки и сразу узнала семью.