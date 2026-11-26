В культурно-спортивном комплексе «Нара» встретились команды группы А — ученики школ Наро-Фоминска и поселка Молодежный, а коллективы группы Б выясняли отношения в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в Апрелевке.



На площадках кипели нешуточные страсти: трибуны активно подбадривали игроков, а команды поддерживали друг друга в каждом розыгрыше. Юноши из Наро-Фоминской школы № 9 вышли на турнир впервые, но за их плечами уже два года регулярной работы — по три тренировки в неделю под началом Татьяны Щепиной. Дебютанты настроены решительно и заявляют, что намерены «играть в умный волейбол».



У сборной школы № 3 за спиной куда более солидный турнирный багаж: подопечные Татьяны Кальченко выступают в лиге уже третий сезон подряд. Стартовую встречу второго тура ребята проиграли соперникам из школы № 6, однако не стали искать оправданий, разобрали промахи и сосредоточились на следующем матче с первой школой.



Сам волейбольный марафон стартовал еще 5 ноября. По итогам группового этапа стартует серия плей-офф. Сами школьники отмечают, что перед выходом на площадку волнуются все без исключения, но с первым свистком мандраж быстро уступает место спортивному азарту.



Отметим, что проект «Единая школьная лига» запущен по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В текущем сезоне ребята состязаются не только в волейболе, но и в футзале, баскетболе 3×3, настольном теннисе и шахматах, а календарь округа дополняют спартакиады «Молодая звезда» и «Олимпийские надежды».