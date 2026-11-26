Рыбий жир может улучшать жировой обмен у людей с сахарным диабетом второго типа, снижая уровень триглицеридов и повышая концентрацию «хорошего» холестерина. Об этом сообщает журнал Food & Function.

В основе вывода — анализ 33 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 1427 человек. Ученые сравнили, как рыбий жир, оливковое, льняное и диацилглицериновое масла влияют на углеводный и жировой обмен.

Оказалось, что среди всех изученных продуктов только рыбий жир дал статистически значимый результат: триглицериды снизились на 0,35 миллимоля на литр, а «хороший» холестерин вырос на 0,05 миллимоля на литр. Для пациентов с диабетом это важно, поскольку нарушения жирового обмена повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом убедительных доказательств влияния рыбьего жира на уровень глюкозы в крови исследователи не нашли. Кроме того, у западных популяций его прием сопровождался ростом «плохого» холестерина, тогда как у азиатских такого эффекта не наблюдалось.

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