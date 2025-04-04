«Это определенно была лучшая глава»: Кевин де Брюйне сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Бельгии из «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне сообщил, что покинет английский клуб по окончании сезона.

У 33-летнего футболиста заканчивается контракт, который не будет продлен.

«Каждая история когда-нибудь заканчивается, но это определенно была лучшая глава. Давайте насладимся этими последними моментами вместе. С любовью, КДБ», — говорится в сообщении Кевина де Брюйне.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Английский клуб приобрел его у «Вольфсбурга» за 76 млн евро. За это время Кевин де Брюйне провел 413 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 106 мячей и отдал 174 передачи.

С «Ман Сити» КДБ выиграл 16 трофеев, включая шесть титулов в Английской премьер-лиге и победу в Лиге чемпионов.

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