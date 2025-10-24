«Это попросту бесчеловечно»: российским спортсменам отказали в участии в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (IPK) подтвердил, что российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Ранее IPK полностью восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР), что означало возможность участия российских паралимпийцев в соревнованиях с флагом и гимном. Дорогу на Паралимпиаду россиянам закрыли федерации — по лыжным видам спорта и сноуборду, биатлону и керлингу. Таким образом, российские спортсмены могли участвовать только в тех видах, где функции федераций выполняет IPK. Из зимних видов — это следж-хоккей, но там состав участников уже определен.

«Это попросту бесчеловечно. Дали надежду своим решением, а потом просто ссылаются на решение международных федераций. Наши спортсмены всегда в топах, всегда составляли конкуренцию. И сейчас Международный паралимпийский комитет просто признал свою беспомощность», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Глава ПКР Павел Рожков заявил, что организация до конца будет бороться за права спортсменов.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от международных соревнований, несмотря на рекомендации МОК.