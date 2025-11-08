«Это последний раз»: Симоньян готовится к главной трансформации из-за рака

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, продолжающая курс химиотерапии после операции по поводу рака груди, вернулась к съемкам программы «Ч.Т.Д.» после 40-дневного перерыва, связанного со смертью мужа Тиграна Кеосаяна.

В новом выпуске проекта, который изначально запускал Кеосаян, журналистка сделала неожиданное заявление. Во-первых, она продолжает курс химеотерапии, а во-вторых, скорее всего, далее зрители будут видеть ее в обновленном виде.

«Это последний раз, когда я записываюсь без парика. Посмотрим, как распорядится Господь. Пока могу — буду рассказывать о людях», — сказала Симоньян в новом выпуске программы.

Решение продолжить работу над программой Симоньян объяснила необходимостью довести дело до конца — по ее словам, иначе покойный супруг ее бы не понял.

Напомним, что режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября после длительной комы. Мужу Симоньян было 59 лет.

Ранее сообщалось, что не стало известного режиссера, снявшего одну из частей про Джеймса Бонда.