«Новозеландец, покоривший Голливуд»: не стало режиссера Ли Тамахори, снявшего фильм про Бонда

На 75-м году жизни умер новозеландский режиссер Ли Тамахори, сообщило издание The Hollywood Reporter. Причины смерти кинематографиста не уточняются.

Тамахори оставил заметный след в мировом кинематографе. Наиболее известной его работой стал фильм бондианы «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном в образе легендарного агента 007 — Джеймса Бонда.

В творческом багаже режиссера также остались такие значимые картины, как «Пророк», «На грани» и «И пришел паук», получившие признание как у критиков, так и у зрителей.

Тмахори часто снимал в жанре экшен, демонстрируя таким образом умение создавать зрелищные и динамичные сцены. Его творчество можно охарактеризовать яркой визуальной эстетикой и вниманием к деталям.

