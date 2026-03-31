«Это провокация»: Дана Борисова ответила на слухи о срыве во время отпуска

Дана Борисова снова оказалась в центре скандала, и повод, как это часто бывает с публичными людьми, имеющими за плечами историю зависимостей, оказался максимально чувствительным. В сети появился ролик, снятый во время отпуска телеведущей, где она потягивает алкогольный коктейль. Комментаторы не заставили себя долго ждать: в соцсетях моментально разлетелись версии о том, что звезда «сорвалась» и вернулась к старым привычкам. Ситуация выглядела привычно для жанра «звездные разборки», но на этот раз сама Борисова решила расставить точки над i без посредников.

В беседе с Общественной Службой Новостей теледива назвала происходящее провокацией со стороны хейтеров и недобросовестных изданий, которые, по ее словам, не прочь облить ее грязью ради рейтингов. Борисова подчеркивает: на отдыхе она позволила себе всего пару бокалов, что, по ее мнению, совершенно нормально для любого человека в отпуске и уж точно не тянет на статус «глобального срыва». Более того, телеведущая отметила, что продолжает принимать препараты для поддержания психического состояния, и, если бы она действительно «просто бухала», как пишут в сети, ее бы «надолго не хватило». По словам Борисовой, после того самого случая она больше к спиртному не возвращалась, и весь эпизод — не более чем раздутая из ничего история.

Ситуация обнажает болезненную для многих публичных персон проблему: как только человек однажды сталкивается с диагнозом зависимости, любой его шаг, даже самый невинный в глазах обывателя, начинает трактоваться исключительно через призму прошлого. Борисова, которая на протяжении многих лет откровенно рассказывала о своей борьбе с зависимостью и реабилитации, сейчас пытается отстоять право на обычную человеческую жизнь, где иногда бывает бокал на отдыхе. Но получается ли у нее убедить публику, что за этим не следует многодневный запой, — вопрос открытый.

