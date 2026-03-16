Дана Борисова обвинила «Битву экстрасенсов» в пиаре на конфликте с дочерью

Дана Борисова вновь оказалась в центре новостной повестки, и снова вокруг ее дочери Полины. Телеведущая отреагировала на недавний выпуск «Битвы экстрасенсов», в котором ее наследница приняла участие, причем без мамы. Звезда уверена: создатели шоу не случайно пригласили Полину в студию. Зная о непростых отношениях в их семье, продюсеры явно рассчитывали на скандал и высокие рейтинги, раскручивая старые конфликты. Но, как выяснилось, пока эфир готовился к выходу, жизнь Борисовых успела круто измениться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Даны, на момент съемок они с дочерью уже наладили диалог. Более того, сейчас Полина находится на лечении у психотерапевта, пытаясь справиться с последствиями абьюзивных отношений. Борисова-старшая подчеркивает: они «нашли точки соприкосновения» и вместе работают над будущим, поэтому ворошить прошлое и комментировать каждое слово, сказанное дочкой на программе, она не видит ни малейшего смысла.

Однако главная тревога матери сейчас не в телеэфирах, а в том, что происходит за кадром. Дана откровенно призналась: ее очень заботит пристрастие Полины к алкоголю. По словам звезды, девушка порой «любит перебрать коктейлей», и это та проблема, с которой они борются прямо сейчас. Впрочем, итог этой истории Борисова видит в умеренно оптимистичном свете: Полина, насмотревшись на печальный опыт собственной матери, прекрасно осознает, куда может завести пагубная привычка, и вряд ли позволит себе скатиться по наклонной. Сейчас, по словам Даны, самое важное — поддержка, а не публичные выяснения отношений.

Ранее она объяснила свою жесткую критику в адрес дочери Полины желанием помочь.