Спустя почти 20 лет Разина лишили прав на хиты «Ласкового мая»

Отмечается, что суд отменил решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, которым за заочно арестованным ныне продюсером Разиным было установлено авторство на хиты «Седая ночь», «Белые розы» и другие композиции.

«С сегодняшнего дня этот сфабрикованный Разиным факт — что он автор хитов — потерял свою юридическую силу», — заявил адвокат семьи Шатунова Олег Ситников.

Ранее сторона продюсера уже проиграла все судебные споры за права на эти песни. Ключевым аргументом апелляции стало то, что позиция Разина была «более чем противоречивой»: в ходе заседания суда в 2005 году он утверждал, что автором произведений является Сергей Кузнецов, а в 2007 году «вспомнил», что именно он является автором песен. При этом суд также не согласился с доводами представителя Разина о том, что его авторство якобы подтверждается рукописными нотными листами.

Помимо гражданского процесса, против Разина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что продюсер на протяжении многих лет использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым от 1992 года, чтобы получать лицензионные выплаты как правообладатель. Ущерб от его действий оценивается примерно в 500 млн рублей. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Кроме того, семья Шатунова сообщала, что общий размер ущерба по делу Разина может вырасти до 1 млрд рублей в связи с появлением второго эпизода.

Сам Разин сейчас находится за пределами России. Он покинул страну после возбуждения уголовного дела и, по информации источников, проживает в США. Несмотря на его отсутствие, Московский городской суд 19 февраля признал законным его заочный арест.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск экс-владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржиковак к создателям сериала «Слова пацана».