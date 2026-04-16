«По сути это диверсия»: песок с гарью после пожара подбросили в детскую песочницу в Ростове

Грязный песок с гарью, появившийся после наведения порядка в некапитальном гараже, неизвестные, по имеющимся данным, подбросили в детскую песочницу. Этот инцидент произошел во дворе девятиэтажного жилого дома в Ростове. Соответствующей информацией располагает эколог Андрей Зайчиков, сообщила rostovgazeta.ru.

Как рассказывает собеседник издания, возле девятиэтажного дома оборудована детская площадка. На ней установлены качели, горка, турники и песочница. Неподалеку от игровой зоны, по словам эколога, стоят металлические сборные гаражи. Многие из таких конструкций, напомнил он, в Ростове сейчас подлежат сносу.

«По рассказам жителей дома, в одном из гаражей пару лет назад был пожар. А на днях в этом гараже решили навести порядок. Собрали черный песок с мусором и гарью и все это выбросили в детскую песочницу!» — рассказал Андрей Зайчиков.

Причиной пожара в одном из гаражей, предположил Зайчиков, могли стать горюче-смазочные материалы. Однако, подчеркивает эколог, даже без возгорания в подобных постройках всегда остаются следы от масла и различных реагентов, которыми автовладельцы моют машины или зачищают ржавчину.

«Вся эта химоза, которая могла там находиться, вместе с продуктами горения в детской песочнице может привести к отравлению и интоксикации — в зависимости от того, что там было», — уточняет эксперт.

Спикер выразил уверенность в том, что контролирующие и надзорные органы обязаны отреагировать на сложившуюся ситуацию. По его мнению, необходимо в кратчайшие сроки взять пробы песка из детской песочницы для лабораторного анализа. Кроме того, эколог настаивает на том, чтобы установить и наказать тех, кто совершил данный поступок.

«По сути это диверсия, поскольку подобный мусор вперемешку с промотходами нельзя выбрасывать даже на газон, не говоря уже о детском объекте! А детская площадка — это объект повышенного внимания взрослых. Жители дома пребывают в серьезном шоке. Даже в страшном сне сложно представить, чем руководствовались люди, которые решили так поступить», — резюмирует Зайчиков.

