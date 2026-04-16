В 8 округах Московской области дорожники отремонтировали освещение

За минувшую неделю команда специалистов Мосавтодора обновила инфраструктуру наружного освещения: работы по восстановлению линий успешно завершены вдоль 17 региональных трасс, охватывающих 8 муниципальных образований Подмосковья. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что реализация этих мероприятий напрямую влияет на повышение уровня безопасности дорожного движения и создает более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов в темное время суток.

Значительный объем работ выполнен в ряде крупных городов региона. В Жуковском специалисты восстановили линии освещения на нескольких ключевых участках: Речном проезде, а также на улицах Гагарина, Чкалова и Дугина. Во Фрязине внимание дорожников сосредоточилось на улице Полевой. Луховицы тоже не остались в стороне: освещение теперь функционирует на улице Пушкина.

В Подольске комплекс восстановительных мероприятий затронул проспект Ленина и улицу 43‐й Армии — теперь эти магистрали соответствуют современным стандартам освещенности. В Егорьевске аналогичные работы проведены на улице Профсоюзной, что заметно улучшило видимость для водителей и пешеходов.

Отдельное направление усилий дорожников — сельские территории в составе Егорьевского городского округа. Здесь специалисты устранили неполадки с освещением в нескольких населенных пунктах: на улице 1 Мая в деревне Михали, а также вдоль дорог в деревне Панкратовская и в селе Бутово. Благодаря проведенным работам эти участки стали значительно безопаснее в ночное время.

Особое внимание уделили и небольшим поселениям в других округах области. Так, в городском округе Истра отремонтировали линии освещения в деревне Лешково. В Щелково аналогичные мероприятия реализованы в деревне Большие Жеребцы. Не остались без внимания и населенные пункты городского округа Воскресенск: специалисты восстановили освещение в деревнях Щельпино, Субботино и Ратмирово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.