Более 110 млн вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья за 10 лет работы. В среднем операторы системы обрабатывают свыше 30 тыс. обращений в день.

В большинстве случаев обратившимся требовалась медицинская помощь — таких вызовов поступило более 29 млн. Еще более 9 млн обращений были адресованы полиции и ГИБДД. Около 1 млн — в пожарную охрану. Порядка 14 млн вызовов носили справочный характер.

За указанный период в систему поступило свыше 918 тыс. вызовов из других регионов, а также 5 тыс. обращений на иностранных языках. Время реагирования экстренных служб сократилось в среднем на 39 минут. В Системе-112 Подмосковья трудятся свыше 3,8 тыс. специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.