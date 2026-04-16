Новый удар по автовладельцам: какие шины резко взлетят в цене из-за введения пошлин

Импортные шины для легковых автомобилей в России могут заметно подорожать: обсуждается введение 30‑процентных пошлин на ввоз резины из‑за рубежа, что почти неизбежно отразится на ценниках для автовладельцев. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что о пошлинах попросили российские производители шин — «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина», мотивируя это необходимостью защитить внутренний рынок от наплыва импорта.

По словам Венгерского, для большинства рядовых автомобилистов картина уже давно изменилась в пользу азиатской и отечественной резины.

«Все давно уже перешли на китайские шины. Я лично езжу на китайских шинах, много моих знакомых — тоже. В то же время очень много людей ездит и на отечественных: тот же Icon, „Белшина“, „Кордиант“ — это вполне нормальные шины, и все на них спокойно ездят», — отметил эксперт.

Сильнее всего, по словам эксперта, возможные пошлины ударят по владельцам дорогих и мощных машин, которые традиционно ориентируются на премиальные импортные бренды.

«Как обычно, пострадают люди, которые либо в силу привычки, либо из‑за того, что у них высокоскоростные, очень спортивные автомобили, действительно нуждаются в импортных покрышках. Им придется переплатить за привычное качество», — пояснил Венгерский.

Автоэксперт допустил, что введение 30‑процентных пошлин может расчистить рынок от части самых дешевых китайских марок.

«Возможно, это приведет к оттоку каких‑то дешевых китайских брендов, которые из‑за удорожания просто перестанут быть кому‑то нужны», — считает он.

При выборе шин Венгерский посоветовал ориентироваться на репутацию производителя и реальные условия эксплуатации: для большинства владельцев обычных легковых машин в Москве и Подмосковье качественные российские и проверенные китайские модели останутся оптимальным вариантом, а рост цен сильнее всего почувствуют любители премиального и спортивного сегмента.

