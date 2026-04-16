В Подмосковье стартовал региональный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей»

В Подмосковье стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Старт трехдневному марафону ярмарок дали в Домодедове. На одной площадке разместились 59 компаний, которые предложили свыше 400 вакансий в самых разных сферах. Мероприятие посетили около 2,2 тыс. человек.

«В течение трех дней в городских округах Подмосковья и в онлайн-формате около 200 организаций предложат более 2,3 тыс. рабочих мест», — рассказала замминистра соцразвития Подмосковья Лариса Туманова.

В рамках открытия этапа Кадровый центр Подмосковья, Минсельхозпрод региона, Торгово-промышленная палата Московской области, Московский крестьянский Союз и областной филиал Госфонда «Защитники Отечества» подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, подвели итоги конкурса детского рисунка «Путь к профессии» и провели для посетителей тематические тренинги, в том числе на тему адаптации в трудовом коллективе и финансовой грамотности.

