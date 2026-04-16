Продюсер Юрия Шатунова раскритиковал ИИ-кавер на песню «Седая ночь»

Аркадий Кудряшов, многолетний продюсер и друг покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, наконец высказался о сенсационном ИИ-кавере на легендарную песню «Седая ночь», который недавно взорвал интернет и даже возглавил мировой чарт сервиса Shazam.

В интервью ТАСС он заявил, что этот трек не представляет для него никакого интереса, и все потому, что у него, по сути, у него нет автора, ведь это всего лишь работа искусственного интеллекта, а не результат человеческого творчества и души.

«Человек, который это сделал, связался со мной, и мы обсудили этот вопрос. Этот ролик никому не интересен», — сказал Кудряшов.

Продюсер, который долгие годы оберегал наследие Шатунова и знал цену каждому живому выступлению и каждой искренней ноте, добавил, что музыкальные треки, созданные с помощью нейросетей, вообще не стоят внимания СМИ и не имеют никакой ценности для музыкальной индустрии.

По его мнению, сколько бы миллионов прослушиваний ни набирали такие подделки, они не смогут заменить живое исполнение, эмоции и ту магию, которую дарил зрителям Шатунов при жизни.

Ранее сообщалось, что создатель ИИ-трека Silver Night в исполнении Канье Уэста обвинил продюсера Андрея Разина в краже его работы.