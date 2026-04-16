Мособлводоканал за неделю провел более 260 плановых работ на канализационных сетях

Специалисты Мособлводоканала на регулярной основе обеспечивают надежную работу систем водоотведения Московской области — профилактика и плановые работы идут в ежедневном режиме. За последнюю неделю команда предприятия выполнила 264 мероприятия по очистке канализационных коммуникаций, что позволило сохранить стабильную пропускную способность сетей и минимизировать риск возможных сбоев в их работе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как подчеркнул министр жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, свыше 50 водоканалов региона проводят промывки трубопроводов. Такие мероприятия решают сразу несколько задач: улучшают пропускную способность коммуникаций, предупреждают образование засоров и замедляют процессы коррозии, продлевая срок службы инфраструктуры.

Для реализации работ задействуется современный парк специализированной техники. В арсенале специалистов — мощные насосы, илососы и гидродинамические машины. Благодаря этому удается оперативно устранять накопившиеся отложения, эффективно очищать трубы и поддерживать сети в оптимальном состоянии.

Основной причиной внепланового вмешательства в работу системы чаще всего становится попадание в канализацию посторонних предметов, не способных растворяться в воде. Это создает дополнительную нагрузку на коммуникации и может привести к серьезным заторам.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Мособлводоканал обращается к жителям с просьбой соблюдать элементарные правила пользования канализацией. Унитаз следует использовать исключительно по прямому назначению — для сброса воды и туалетной бумаги. Крайне важно исключить смыв следующих видов отходов: текстильных материалов (тряпок, ветоши и прочих тканевых изделий), влажных салфеток — даже тех, что маркированы как «смываемые», средств личной гигиены, подгузников и наполнителей для туалетов животных, строительного мусора и любых крупных твердых фракций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.