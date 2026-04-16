В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли почти 3 тыс. пациентов

С начала 2026 года в Подмосковье диагностику новообразований полости рта с применением метода люминесцентной стоматоскопии прошли более 2,8 тыс. пациентов стоматологических поликлиник, она помогает выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Люминесцентная стоматоскопия является высокоинформативным и комфортным для пациента методом диагностики, позволяющим выявить патологические изменения тканей полости рта», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в результате обследования у 28 жителей врачи выявили отклонения, которые потребовали консультации онколога. Этих пациентов направили на дополнительные диагностические исследования. Исследование проводят бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

