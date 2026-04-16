В Павловском Посаде полным ходом идет реконструкция ДК Потапова

В среду 15 апреля глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов проинспектировал ход реконструкции ДК Потапова, который преображается в рамках масштабной программы развития округа. Совместно с кандидатами предварительного голосования, представителями «Молодой Гвардии» и депутатами партии «Единая Россия» глава округа провел мониторинг выполнения работ.

По словам Семенова, работы идут в соответствии с графиком, подрядчик демонстрирует высокое качество исполнения. Уже завершены свайные работы, проложены кабели освещения, установлены силовые опоры. Подготовлена база для благоустройства береговой зоны и прогулочных территорий у воды, а также обустроены площадки под будущие детские игровые комплексы.

Завершить все мероприятия планируют в 2026 году. В рамках финальной стадии предстоит смонтировать тротуары и парковки, установить современное освещение и систему видеонаблюдения, обустроить зоны отдыха, спортивные и детские площадки, провести озеленение территории и разместить удобную парковую мебель.

После обновления ДК Потапова станет центром культурной и общественной жизни района — местом для отдыха и проведения мероприятий, которое сделает округ более привлекательным для семей, детей, спортсменов и всех жителей.