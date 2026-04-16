Пережитые в детстве травмы не исчезают бесследно — они буквально «застревают» в теле, искажая восприятие собственной сексуальности и разрушая способность к подлинной близости. Клинический психолог Мария Заречнева в беседе с журналистами издания « Алтапресс » объяснила, как стыд за тело, гиперопека и случайные события из прошлого формируют нездоровые сценарии поведения во взрослой интимной жизни.

По словам специалиста, ключевое отличие обычного трудного детства от психологической травмы заключается в наличии или отсутствии ресурса для выхода из стрессовой ситуации.

«Трудное детство — когда у ребенка есть ресурсы, чтобы справиться: ему больно, страшно, обидно, но он может побежать играть или поплакаться маме, чтобы снять напряжение. А травма возникает, когда он оказывается запертым в ситуации, из которой нельзя убежать ни физически, ни морально», — подчеркнула Заречнева.

Именно в такие моменты тело запускает древний механизм выживания, проходя стадии от поиска помощи до полного «замирания», имитирующего смерть. Гормон стресса кортизол нарушает работу гиппокампа, отвечающего за память, в то время как миндалевидное тело, центр страха, намертво фиксирует все обстоятельства произошедшего. В результате даже спустя годы случайное прикосновение или похожий звук могут спровоцировать мощную и неконтролируемую реакцию страха.

Особое влияние детские травмы оказывают на формирование сексуальности, причем их проявления различаются у мужчин и женщин. Девочкам, которых стыдили за тело, часто внушали установку «ты должна быть красивой, но не сексуальной». Во взрослом возрасте это приводит либо к полному отторжению своей телесности и невозможности расслабиться, либо к гиперкомпенсации, когда тело становится единственной валютой, но внутренний контакт с собой отсутствует. У мальчиков стыд чаще связан с проявлениями эрекции или мастурбации, что приводит к расщеплению сексуальности на «чистую» для отношений и «грязную» для запретных удовольствий.

«Причина кроется в детских установках: мужчины не плачут, запрет на нежность, или физическое насилие. В результате, когда секс лишен эмоциональной близости, мужчина зачастую ведет себя жестко и занимает доминирующую позицию, что приносит ему удовольствие. Когда же ему требуется нежность и ласка, он оказывается не в состоянии их проявить, поскольку его этому не учили», — пояснила психолог.

Вопреки распространенному мнению, пережитое насилие далеко не всегда приводит к фригидности. Нередко следствием травмы становится гиперсексуальность — навязчивое стремление использовать секс как «лекарство» от внутренней боли и пустоты.

«Во взрослом возрасте это приводит к компульсивным связям. Человек идет в постель к кому-то, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Или же это проявляется в рискованном поведении: анонимный секс, секс без защиты», — добавила Заречнева.

Серьезные искажения вносит и гиперопека. Дети, за которых родители всегда принимали решения, во взрослой жизни теряют контакт с собственными желаниями и границами. Им сложно сказать «нет» в интимной ситуации, они склонны полностью растворяться в партнере, не осознавая своих истинных потребностей.

Психолог также развеяла миф о том, что случайно увиденный в детстве секс родителей обязательно становится травмой. По ее словам, главную роль играет не само событие, а реакция взрослых. Если родители спокойно объяснят ситуацию, это останется лишь неловким воспоминанием. Однако крик, стыд и обвинения могут сформировать у ребенка устойчивый страх и отвращение к сексуальной сфере на всю жизнь.