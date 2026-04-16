Врачи в Истре помогли женщине, у которой из-за грыжи начала отказывать нога

Специалисты Истринской больницы успешно прооперировали женщину, у которой из-за грыжи начала отказывать нога. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница Саратова в возрасте 28 лет. Год назад врачи выявили у нее грыжу размером 8 мм и рекомендовали консервативное лечение. Во время отпуска в Москве у женщины внезапно начала отказывать правая нога, и она экстренно обратилась в Истринскую больницу.

В подмосковной больнице специалисты обнаружили у пациентки большую секвестрированную грыжу, вокруг которой из-за длительного воспаления сформировался массивный спаечный процесс. Было принято решение об экстренной операции.

«В дальнейшем, если бы мы не предприняли никаких мер, и она также дальше выполняла бы консервативное лечение, ее могли ждать инвалидизация и необратимый неврологический дефицит. Могла бы перестать работать стопа», — пояснил нейрохирург Николай Карпов.

Операция длилась почти 2 часа. После нее пациентка начала ходить в первый же день. У нее прошли боли и исчезла хромота. На шестые сутки женщину выписали.

