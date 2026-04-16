В подмосковном Монино проведут матч за Суперкубок России по регби

В субботу, 25 апреля, в подмосковном Монино состоится матч за Суперкубок России по регби, участниками станут чемпион и обладатель Кубка страны – казанский «Стрела-Ак Барс» и вице-чемпион России – московское «Динамо». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этот же день пройдет открытие новой арены «ВВА-Подмосковье» вместимостью более 7 тыс. зрителей, на котором и состоится матч. Посетители также смогут увидеть матч между юниорской сборной России по регби и командой ЦСКА, турниры детских команд. Для них подготовят развлекательная программа. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

