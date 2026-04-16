Сухая чистка или акваобработка? Жители Наро-Фоминска пошутили над утками, пришедшими в химчистку

На улице Володарского в Наро-Фоминске очевидцы стали свидетелями любопытного зрелища. Двое пернатых уверенным шагом двигались прямиком к дверям городской химчистки. Снявшие этот момент на камеру местные жители не удержались от шутки: по их словам, утки, видимо, всерьез задумались о профессиональной чистке собственных перьев, сообщил REGIONS.

По данным издания, видеоролик с необычными посетителями быстро разлетелся по городским пабликам. Пользователи активно обсуждали в комментариях, какую процедуру предпочтут селезни: остановятся ли они на сухой чистке или выберут акваобработку для своих походных перьев.

Чтобы разобраться в истинных причинах такого поведения водоплавающих, корреспондент издания REGIONS обратился к кандидату биологических наук Алексею Субботину. По словам эксперта, утки действительно иногда заходят в городскую черту и даже подходят к различным зданиям. Однако, как подчеркнул биолог, происходит это точно не из-за желания посетить прачечную или химчистку.

«Чаще всего такое поведение связано с поиском пищи или воды. Весной утки активно мигрируют и могут временно селиться в городских парках и прудах. В поисках корма они иногда залетают во дворы и даже подходят к дверям магазинов, особенно если там что-то блестит или пахнет съестным», — пояснил биолог.

Конкретно в этой ситуации, по мнению Субботина, уток могли привлечь отражения в стеклянных дверях или яркая вывеска заведения.

