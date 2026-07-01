Подмосковные борцы завоевали пять медалей на первенстве России среди юниоров

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, которое прошло с 25 по 28 июня в Омске, — две серебряные и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Соломин (СШОР по единоборствам, Воскресенск) стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг, Аркадий Балабекян (СШОР по единоборствам, Химки) — в весовой категории до 72 кг. Третье место в своих весовых категориях заняли Константин Савчук (СШОР по единоборствам, Подольск), Дорджи Шунгурциков (СШОР по единоборствам, областной Центр Олимпийских видов спорта, Химки) и Максим Аверин (СШОР по единоборствам, областной Центр Олимпийских видов спорта, Химки).

Соревнования являются одним из ключевых соревнований для молодых спортсменов, они позволяют отобрать сильнейших для формирования национальной сборной страны. Их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.