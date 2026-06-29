Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкие семейные фото

На кадрах — Анна и Мария вместе с родителями: Верой Глаголевой и известным режиссером и актером Родионом Нахапетовым. Фотографии вызвали теплый отклик у подписчиков, которые отметили, как много общего в чертах лица у матери и дочерей. Анна сопроводила публикацию трогательным поздравлением.

Напомним, Глаголева ушла из жизни в 2017 году. Причиной смерти стал рак желудка. Актриса скончалась в возрасте 61 года в клинике при одном из немецких университетов, куда она отправилась на лечение. Ее уход стал большой потерей для российского кинематографа и для миллионов зрителей, любивших ее искренние и глубокие роли.

Актриса была замужем дважды. Первый муж — Нахапетов, с которым она прожила 10 лет. В этом союзе родились Анна и Мария. После развода Вера встретила бизнесмена Кирилла Шубского, который стал отцом ее младшей дочери Настасьи. Все три дочери пошли разными жизненными путями, но каждая из них с теплотой вспоминает маму.

Анна Нахапетова связала свою жизнь с балетом, кино и театром. Мария также решила попробовать себя в актерской профессии, снявшись в фильме «Заражение».

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