«Это уже хамство»: Соседов жестко ответил Губину после его слов о Жукове

Сергей Соседов в интервью Общественной Службе Новостей жестко раскритиковал Андрея Губина после его недавнего интервью, в котором певец прошелся по коллегам. По мнению музыкального критика, Губин давно потерял связь с реальностью и не отдает отчета в своих словах. Особенно задело Соседова то, как Андрей высказался о Сергее Жукове, назвав его выступления непрофессиональными из-за мнимых дефектов речи.

Критик недоумевает: как можно обвинять в шепелявости артиста, который до сих пор собирает полные залы, а зрители ни разу не заметили за ним проблем с дикцией? Соседов уверен, что Губин просто придирается ко всем, до кого может дотянуться, и это уже не разбор полетов, а откровенное хамство. Такое впечатление, что обида на ушедшую популярность и тяжелая болезнь заставили его искать виноватых среди тех, кто продолжает радовать публику.

При этом Соседов признался, что ему искренне жаль Губина. Он вспомнил его молодым, сияющим артистом, чьи хиты гремели из каждого утюга, и признался, что очень хотел бы снова увидеть того самого лучезарного мальчишку. Но, увы, это вряд ли случится. Итог печальный: человек, когда-то даривший радость миллионам, сегодня пытается вернуть себе внимание через скандалы и оскорбления, но вместо сочувствия вызывает лишь сожаление и недоумение.

