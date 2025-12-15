Эвелина Бледанс раскрыла рецепт волшебного Нового года

Для многих звезд Новый год — это не просто праздник, а возможность вернуться в самое беззаботное время. Телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась своим главным секретом создания волшебной атмосферы. По ее словам, ключ к незабываемой ночи лежит не в дорогих подарках или шумных вечеринках, а в теплых воспоминаниях детства.

Чтобы воссоздать это чувство, Бледанс каждый год окружает себя знакомыми с самого детства вкусами и ароматами. На ее праздничном столе обязательно появляются классические блюда — оливье, селедка под шубой, мандарины и шоколад. Для нее это не просто еда, а символы того времени, когда главными заботами были ожидание Деда Мороза и предвкушение подарков. Звезда старается приготовить те самые рецепты, которые передаются в ее семье от мамы и бабушек, делая тем самым праздник связующим звеном между поколениями.

Такой осознанный подход превращает новогоднюю ночь в настоящий ритуал, который заряжает оптимизмом на весь будущий год. Важной частью этого ритуала для Эвелины стало загадывание желания под бой курантов. Она признается, что этот трогательный момент часто работает — заветные мечты имеют свойство сбываться.

