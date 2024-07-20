Евгений Миронов и Юрий Башмет представили спектакль-концерт «Бедные люди» в подмосковном Зарайске

На фестивале Достоевского в Зарайске народный артист РФ, руководитель Театра Наций Евгений Миронов и народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет представили спектакль-концерт «Бедные люди». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль проходит на нескольких площадках Зарайска и в музее-усадьбе «Даровое». Он соединил в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Творчество Достоевского представлено с разных сторон, демонстрируя его сегодняшнюю актуальность. Такой фестиваль проходит в Подмосковье впервые.

«У нас есть несколько уже хорошо известных фестивалей, связанных с именами гениев русской культуры. Один из них проходит в усадьбе Мелихово и посвящен Чехову. Другой в Клину — в честь Чайковского. Теперь в Зарайске, в месте, где бывал юный, счастливый Достоевский, мы начинаем еще один большой фестиваль и верим, что у него большое будущее», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что задача правительства региона состоит в создании условий, чтобы жители Подмосковья и других регионов приезжали на культурные мероприятия и чувствовали себя комфортно. Кузнецов также выразил надежду, что фестиваль-путешествие «Достоевский» станет еще масштабнее, и станет таким местом, куда каждый год будут стремиться люди — посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска.

В программе «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск» — 6 театральных премьер, постановки для детей, прогулки по реке Осетр, выставки, ярмарка и многое другое. Организатор мероприятия — правительство Московской области, идейный вдохновитель — народный артист РФ, руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

«Этот фестиваль мы решили проводить под знаком счастливого Достоевского, каким его видеть не привыкли. Для финала первого дня мы поставили спектакль по „Бедным людям“, первому произведению Достоевского, после которого он стал знаменитым. Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но на самом деле я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским, я как артист играл его героев», — рассказал Евгений Миронов.

Такой масштабный мультижанровый фестиваль, посвященный писателю, впервые проводится в нашей стране. На фестивале большое количество событий и для детей и взрослых в разных форматах и жанрах. Правительство Московской области при поддержке губернатора разработало потрясающую программу развития Зарайска, — и фестиваль может стать хорошим началом и прекрасным помощником в этой программе.

Гала-премьера фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди» с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.