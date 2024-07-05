Евгений Миронов планирует снять фильм о детстве Федора Достоевского
Фото: [Сергей Хакимов]
Народный артист РФ и худрук Государственного театра наций Евгений Миронов намерен снять кинофильм о детстве Федора Достоевского. Об этом сообщает портал Regions. Артист отметил, что история классика литературы очень ему близка.
«Мне повезло как артисту, да и как просто человеку, так соприкоснуться с миром писателя, потому что каждая роль или каждое участие в фильме или спектакле — это погружение в его личную историю», - заявил Миронов.
По его словам, фильм будет посвящен детским годам писателя — о детстве Достоевского широкой публике мало что известно. Съемки картины планируется провести в Зарайске — там классик провел свое детство.
Идея кинофильма пока на стадии обсуждений.