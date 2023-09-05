Ежегодный фестиваль «День Д» прошел в Санкт-Петербурге

В Северной столице прошел ежегодный фестиваль День Д, посвященный памяти известного писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Уточняется, что мероприятие состоялось уже седьмой раз.

Отмечается, что одним из наиболее ярких мероприятий фестиваля стал парад фокстерьеров, в ходе которого десятки хозяев со своими животными собрались у дома Довлатова на улице Рубинштейна.

Напомним, что у самого Довлатова имелась фокстерьер Глаша, ставшая героиней его произведений.