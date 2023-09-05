Ежегодный фестиваль «День Д» прошел в Санкт-Петербурге
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
В Северной столице прошел ежегодный фестиваль День Д, посвященный памяти известного писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Уточняется, что мероприятие состоялось уже седьмой раз.
Отмечается, что одним из наиболее ярких мероприятий фестиваля стал парад фокстерьеров, в ходе которого десятки хозяев со своими животными собрались у дома Довлатова на улице Рубинштейна.
Напомним, что у самого Довлатова имелась фокстерьер Глаша, ставшая героиней его произведений.