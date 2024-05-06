Ежегодный забег «Спорт для всех» прошел в Клину

В Клину в субботу, 4 мая, в городском парке Березовый в Высоковске состоялся ежегодный забег «Спорт для всех». К участию были приглашены все желающие.

Легкоатлетический пробег «Спорт для всех» каждый год проходит захватывающе. К участию приглашены все желающие жители Подмосковья вне зависимости от их возраста и физической подготовки. Местом проведения неслучайно выбран городской парк Березовый, ведь это один из живописных уголков округа.

В нынешнем году в акции также приняли участие воспитанники секций учреждения МУ «СК «Клинский». Активную поддержку оказало сообщество любителей бега «5 Верст» городского округа Клин. Начальник отдела по спорту и делам молодежи Управления социально значимых проектов г.о.Клин Елена Самойленко дала старт забегу, перед которым спортсмены приняли участие в коллективной зарядке.

«Благодаря таким мероприятиям любителей спортивного образа жизни становиться больше с каждым годом», — высказала мнение Елена Сергеевна.

Мероприятия носит не только спортивный характер. Оно позволило собраться семьями и друзьями, чтобы они могли приятно провести свой досуг на свежем воздухе.

Забег состоялся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Организацией мероприятия занимались представители МУ «СК «Клинский» филиала Высоковск.

На финише всех участников спортивного мероприятия наградили памятными сувенирами.