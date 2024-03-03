Фабио Мастранджело выступил на просветительском марафоне Знание.Первые

Отмечается, что беседа была посвящена диалогу российской и итальянской культур. Маэстро приехал в Санкт-Петербург в 1999 году — и сразу принял решение связать свою жизнь с этим городом и этой страной. Фабио Мастранджело рассказал ребятам, что русская культура была рядом с ним с самого детства — это были книги Пушкина, Лермонтова, Достоевского. В девятилетнем возрасте мальчик самостоятельно по энциклопедии выучил русский алфавит, научился читать и писать по-русски.

«Одно из первых произведений, которые я сам исполнял на фортепиано, — вальс Прокофьева из балета „Каменный цветок“ — эту подробность я узнал уже позже. Он очень красивый. И до сих пор этот вальс является моим любимым, он вызывает у меня воспоминания о папе, бабушке, я его дирижировал — и могу напеть прямо сейчас!» — с этими словами Мастранджело пропел несколько первых нот произведения.

По словам маэстро, музыка является дополнительным языком, который связывает все народы и дает им возможность лучше понимать друг друга. Размышления Фабио о русской культуре участники марафона выслушали с большим вниманием и интересом.