Фабио Мастранджело выступил на просветительском марафоне Знание.Первые
Фото: [Российское общество «Знание»]
Художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина, главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония» Фабио Мастранджело сегодня выступил на просветительском марафоне Знание.Первые.
Отмечается, что беседа была посвящена диалогу российской и итальянской культур. Маэстро приехал в Санкт-Петербург в 1999 году — и сразу принял решение связать свою жизнь с этим городом и этой страной. Фабио Мастранджело рассказал ребятам, что русская культура была рядом с ним с самого детства — это были книги Пушкина, Лермонтова, Достоевского. В девятилетнем возрасте мальчик самостоятельно по энциклопедии выучил русский алфавит, научился читать и писать по-русски.
«Одно из первых произведений, которые я сам исполнял на фортепиано, — вальс Прокофьева из балета „Каменный цветок“ — эту подробность я узнал уже позже. Он очень красивый. И до сих пор этот вальс является моим любимым, он вызывает у меня воспоминания о папе, бабушке, я его дирижировал — и могу напеть прямо сейчас!» — с этими словами Мастранджело пропел несколько первых нот произведения.
По словам маэстро, музыка является дополнительным языком, который связывает все народы и дает им возможность лучше понимать друг друга. Размышления Фабио о русской культуре участники марафона выслушали с большим вниманием и интересом.
«К сожалению, более эффективна российская педагогическая схема, когда в процессе обучения не хвалят, а совсем наоборот. Зато результат потом получается лучше», — прокомментировал Фабио.