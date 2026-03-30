«Факел» на пороге РПЛ, яркий футбол «Родины», Березуцкого могут уволить: что нового в Первой лиге

Пока сильнейшие национальные чемпионаты ушли на паузу из-за матчей сборных, в российской Первой лиге борьба не прекращается. Портал «Подмосковье сегодня» проанализировал ситуацию во втором по значимости дивизионе страны.

Воронежская уверенность

«Факел» близок к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу. В сентябре команда сменила главного тренера: вместо Игоря Шалимова пришел хорошо знакомый воронежцам Олег Василенко. Хотя и при предыдущем наставнике коллектив шел на втором месте, игра выглядела невыразительно.

С приходом Василенко команда обрела баланс. Осеннюю часть сезона «Факел» завершил шестью победами кряду, а весной стартовал с минимальной победы над прямым конкурентом — «Уралом» (1:0). Всего в активе воронежцев 9 таких «сухих» побед из 16. Затем последовала небольшая заминка: три матча без побед, хотя пропущено в них было всего раз.

Главный козырь команды — надежная оборона: всего 12 пропущенных мячей за 25 встреч. Ничьи с «Черноморцем» и «КАМАЗом» вкупе с поражением от «Ротора» практически не поколебали позиций лидера (отрыв от третьего места составляет 8 очков, плюс игра в запасе). Кризиса в игре не наблюдается, просто в последних турах подвела реализация моментов. Воронежцам, как правило, хватает и одного гола для успеха.

Атакующий штурм «Родины»

Столичная «Родина», принадлежащая бизнесмену Сергею Ломакину (также владеющему кипрским «Пафосом»), демонстрирует самый зрелищный атакующий футбол в лиге. Весной москвичи сместили со второго места «Урал», а в очной встрече 29 марта разгромили его со счетом 3:1 (гол престижа гости забили в добавленное время). Теперь отрыв «Родины» от зоны стыковых матчей составляет четыре очка, а шансы на прямой выход в РПЛ выглядят весьма высокими.

Статистика подтверждает яркость игры: команда лидирует по забитым мячам (42), ожидаемым голам (xG 45,39), общему количеству ударов (355) и ударов в створ (156). По владению мячом (58%) москвичи делят первое место с тульским «Арсеналом», а также входят в тройку лучших по точным передачам и успешным обводкам.

Защитник Станислав Бессмертный уверен в готовности коллектива к более высокому уровню.

«Я смотрю некоторые матчи Премьер-лиги: там на отдельных позициях играют футболисты, которые в сравнении с нашими… Должно быть наоборот. Потому что некоторые исполнители из „Родины“ и из РПЛ — это просто небо и земля. Для меня», — заявил Бессмертный.

В составе действительно хватает игроков с опытом выступлений в элите, в том числе за топ-клубы. Леон Мусаев выступал за «Зенит», Солтмурад Бакаев — за «Рубин», Астемир Гордюшенко — за ЦСКА, а сам Бессмертный провел шесть матчей в РПЛ за «Динамо». Лучший бомбардир команды Артем Максименко (12 голов), отличившийся в игре с «Уралом», дебютировал в высшем дивизионе именно в составе екатеринбуржцев.

Кризис в «Урале»

Самый обеспеченный клуб лиги — «Урал» — сотрясают проблемы на протяжении всего сезона. В декабре пост главного тренера занял известный экс-защитник ЦСКА и сборной Василий Березуцкий, но сейчас уже обсуждается его возможное увольнение.

Весенняя часть чемпионата для екатеринбуржцев складывается провально: поражения от ключевых соперников — «Факела» и «Родины» — а также домашний разгром от «Енисея» (2:4), где уральцы вели 2:1, но пропустили три мяча в концовке. Березуцкий назвал этот отрезок «десятиминуткой хаоса».

По информации «РБ Спорт», в клубе рассматривают кандидатуру Александра Сторожука в качестве замены. Учитывая отрыв «Факела» и великолепную форму «Родины», бороться за прямой выход в РПЛ «Уралу» будет крайне сложно.

Ташуев совершает переворот в «Енисее»

Примером успешной тренерской рокировки в Первой лиге служит красноярский «Енисей». Расставшись с Андреем Тихоновым, клуб пригласил 67-летнего Сергея Ташуева, известного как специалист по «спасению» и «антикризисному» управлению. Сам тренер признает, что это его ниша.

На момент назначения Ташуева «Енисей» шел на 13-м месте с 23 очками после 21 тура. В пяти весенних матчах красноярцы набрали 11 очков (три победы и две ничьи). Для сравнения, «Урал» Березуцкого за этот же период заработал всего четыре очка.

Благодаря такому рывку «Енисей» включился в борьбу за стыковые матчи. Несмотря на 10-ю строчку, отставание от зоны стыков составляет всего пять очков. Борьба за четвертое место, дающее право побороться за выход в РПЛ, идет невероятно плотная. Сейчас на этой позиции находится «Ротор» (39 очков), а претендентами выступают сразу восемь команд: «КАМАЗ» и костромской «Спартак» (по 38), «Челябинск» (37), «Нефтехимик» и «Арсенал» (по 35), «Енисей» (34), «СКА-Хабаровск» (33).