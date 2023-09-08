«Факел» назначил нового главного тренера

Футбольный клуб «Факел» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный российский специалист Сергей Ташуев.

Пресс-служба воронежского клуба не сообщает деталей контракта.

5 сентября пост главного тренера «Факела» покинул Вадим Евсеев, который в минувшем сезоне помог воронежцам сохранить место в Российской премьер-лиге.

Сергей Ташуев в сезоне 2022/23 занял с «Ахматом» пятое место в РПЛ – лучший результат грозненцев в истории. Однако начало нового сезона для клуба из Чечни сложилось неудачно, и Ташуев был уволен из команды.

Ранее Ташуев возглавлял «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку», «Салют», работал на Украине и в Белоруссии.