«Факел» отправил в отставку Вадима Евсеева

Воронежский «Факел» объявил об уходе из клуба главного тренера Вадима Евсеева.

Клуб поблагодарил специалиста за удачный отрезок в конце прошлого сезона, когда приход Евсеева помог «Факелу» сохранить место в РПЛ.

Однако нынешний сезон воронежский клуб начал неудачно, набрав лишь четыре очка в семи матчах. При этом «Факел» забивает меньше всех в РПЛ (всего пять мячей). Воронежцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице – в зоне прямого вылета.

В седьмом туре «Факел» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» в Самаре (0:3).

Воронежцы воспользовались паузой на матчи сборных, чтобы найти нового тренера. Следующий матч в РПЛ «Факел» проведет 17 сентября против «Урала».