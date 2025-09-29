«Факел» задумался об увольнении Игоря Шалимова

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов в ближайшее время может потерять свой пост, сообщает Metaratings.ru.

Руководство клуба может решиться на хирургические меры после того, как «Факел» не сумел дома обыграть занимавшую последнее место в Первой лиге «Чайку» (0:0).

Команда Игоря Шалимова ударно стартовала в чемпионате, одержав шесть побед кряду. Однако в следующих шести играх воронежцы набрали лишь шесть очков. В настоящий момент «Факел» с 24 баллами занимает третье место, на два пункта отставая от лидирующего «Спартака» из Костромы.

После матча с «Чайкой» Шалимов посетовал на низкую реализацию голевых моментов (в 12 матчах «Факел» забил лишь 10 мячей) и пообещал изменить схему, отказавшись от игры с двумя нападающими.

Судьбоносным для Шалимова может стать матч следующего тура против ульяновской «Волги», занимающей 13-е место. Игорь Шалимов возглавил «Факел» в конце прошлого сезона в практически безнадежной для воронежцев ситуации. Команда заняла последнее место в РПЛ и покинула высший дивизион.

