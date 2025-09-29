ФИФА собирается изменить правила пробития пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) со следующего сезона планирует внести изменения в регламент исполнения 11-метровых ударов, пишет немецкое издание Bild.

Изменения должны упростить жизнь защищающейся команде. Если голкипер сумеет отразить пенальти, то добивать мяч в ворота будет запрещено. В этом случае последует свободный удар от ворот.

Не уточняется, как должна трактоваться ситуация, когда мяч попадет в каркас ворот и отскочит в поле.

Изменения должны быть одобрены Международным советом футбольных организаций (IFAB). В случае положительного решения правило протестируют в нескольких турнирах, после чего сделают общепринятым для всех соревнований.

