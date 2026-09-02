«Фальшивка!»: Меган Маркл высмеяли за фотосессию в белой рубашке на грядках

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с волной критики в социальных сетях после публикации рекламной фотосессии для своего бренда As Ever, пишет RadarOnline. На снимке 45-летняя супруга принца Гарри была запечатлена за сбором урожая на грядке. Однако ее наряд — белая рубашка и струящаяся юбка в пол — вызвал недоумение у подписчиков.

Многие заметили, что корзина с луком и сама одежда Меган выглядели безупречно чистыми, словно овощи и герцогиня только что вернулись из супермаркета, а не из огорода. Пользователи интернета уже успели высказаться о нелепости происходящего.

«Фальшивка! Никто так не садовничает», — отметил один из подписчиков.

Садоводы отметили, что настоящая работа на грядке — это грязное занятие, и одежда герцогини явно не соответствует реалиям сельского хозяйства.

Напомним, что на днях Гарри и Меган шокировали поклонников новостью о возвращении в Великобританию после шести лет жизни в США. Стало известно, что они подписали контракты с Netflix и Spotify, включая документальный сериал о своем «бегстве» из королевской семьи.

Ранее сообщалось, что местные жители возмутились возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.