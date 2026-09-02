Спасатели Подмосковья освободили двух щенков, которые провалились в колодец в заброшенном пионерлагере

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили двух щенков, которые провалились в заброшенный колодец. Инцидент произошел на территории заброшенного пионерского лагеря в поселке Зубово Клина.

В «Систему-112» обратилась семейная пара. Во время прогулки супруги услышали слабый писк. Его издавали два крупных щенка, которые лежали на дне старого 2-метрового колодца.

Прибывшие на место спасатели попытались достать собак руками в перчатках, однако животные проявили агрессию и начали кусаться. Тогда специалисты соорудили петлю из спасательной веревки и по очереди вытащили щенков на поверхность. Оказавшись на земле, животные сразу убежали.