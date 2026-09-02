Священник из Подмосковья раскрыл, почему мощи святых не помогают всем подряд

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде остается главным магнитом для православных паломников, пишет REGIONS . Тысячи верующих ежедневно приходят к ракам с мощами преподобного Сергия Радонежского и других святых, чтобы попросить помощи и исцеления. Но как правильно подойти к святыне, что означают нетленные останки и почему частицы мощей развозят по всему миру — на эти вопросы ответил священник Александр Пивняк.

Сердцем обители по-прежнему остаются мощи преподобного Сергия Радонежского, обретенные в 1422 году и покоящиеся в серебряной раке Троицкого собора. Однако Лавра хранит и другие великие святыни: в Трапезном храме находятся останки Максима Грека и Антония Радонежского, а в Успенском соборе — святителя Иннокентия Московского.

По словам отца Александра, почитание мощей — это не поклонение плоти, а благоговение перед благодатью Божией, которая действовала через человека при жизни и продолжает проявляться после кончины. Нетленность останков — это не обязательное условие канонизации, а особая воля Божия. Прикосновение к святыне помогает верующему ощутить реальность духовного мира и напоминает, что смерть не имеет последнего слова, а каждый человек призван к жизни во Христе.

Священник также пояснил, что разделение мощей на частицы имеет глубокий смысл: благодать Божия действует через каждую из них, поэтому частицы освящают храмы по всему миру.

Как правильно приложиться к мощам:

Перед святыней дважды перекреститься и совершить поклоны.

Прикладываться губами или лбом к раке или защитному стеклу.

Мысленно произнести краткую молитву: «Святый угодниче Божий, моли Бога о мне».

Не торопиться и не создавать суету у раки, уважая других молящихся.

После приложения отойти, перекреститься в третий раз и поклониться.

Отец Александр также напомнил, что внешние действия без внутреннего молитвенного настроения теряют смысл. Главное — не механическое прикосновение, а вера и искреннее обращение к святому. Не стоит подходить к мощам в состоянии сильного душевного волнения или с требованием немедленного чуда. По словам священника, благодать действует не по расписанию, а по вере и смирению. Также важно помнить: посещение святынь не заменяет участия в таинствах Церкви — исповеди и причастия, которые являются основой духовной жизни.