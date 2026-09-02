Москву и Берлин разделяет уже не просто политическое недопонимание, а прямая военная логика — депутат Госдумы потребовал стереть с лица земли немецкие заводы, которые вооружают Киев, и удивился, что Россия до сих пор сохраняет дипотношения с ФРГ. Об этом сообщает НСН.

Алексей Журавлев, парламентарий, прокомментировал недавний инцидент с беспилотниками у аэропорта Лейпцига, где немецкие власти заявили об обнаружении одного дрона со взрывчаткой рядом с воздушной гаванью и еще одного в небе. Берлин поспешил обвинить Россию в причастности, но Журавлев перевернул обвинение с ног на голову. Он указал, что именно Германия снабжает Украину оружием, а немецкие наемники, по его данным, участвуют в атаках на мирных россиян.

Парламентарий заявил, что ответ Москвы должен быть асимметричным и жестким — не словесные протесты, а реальное уничтожение производственных мощностей. По его словам, если один беспилотник вызвал панику у немецких властей, то настоящий удар по заводам и фабрикам они почувствуют сполна. Журавлев подчеркнул, что Москва до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Берлином, несмотря на то что немецкая военная помощь Киеву продолжает наращиваться.



Ранее в Германии заявили о войне с Россией.