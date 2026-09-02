«Я бы отдала ник за билеты на концерт»: Майли Сайрус украла никнейм у россиянки

Россиянка Ксения стала частью скандала, связанного с 33-летней американской певицей Майли Сайрус, сообщил Super. Девушка заявила, что звезда поп-сцены забрала ее никнейм в социальной сети без какого-либо предупреждения или разрешения.

Ксения рассказала, что создала профиль еще в подростковом возрасте и очень любила творчество Майли Сайрус. По словам девушки, она не успела обратиться в поддержку платформы, так как потеряла доступ к привязанной почте. Она пыталась восстановить его, чтобы вернуться в профиль, но не успела.

Девушка подчеркнула, что была бы готова уступить никнейм, если бы ее просто попросили.

«Буду пытаться связаться и с поддержкой, и с командой Майли», — заявила Ксения.

Русскоязычные пользователи смогли найти Ксению благодаря тому, что с ее потерянного аккаунта была подписка на другой профиль, где были указаны ее настоящие имя и фамилия. Россиянка считает, что долге отсутствие в соцсети не дает права забирать никнейм у ее профиля.

Ксения также добавила, что, возможно, отдала бы никнейм Сайрус бесплатно или за билеты на концерт, если бы ее хотя бы спросили.

Накануне стало известно, что Майли Сайрус отказалась от своей фамилии в соцсетях.