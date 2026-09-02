Более 80 парков Московской области провели праздничные мероприятия в День знаний

Общеобластное мероприятие «Парк знаний» прошло в 82 парках Подмосковья 1 сентября. Его посетили свыше 55 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей организовали творческие мастер-классы, интерактивные игры, познавательные квесты, концерты, презентации спортивных секций, чаепития.

К примеру, в Городском парке Каширы провели квест по правилам дорожного движения и концерт «Вместе весело шагать». В Свердловском парке в Лосино-Петровском прошел «Школьный карнавал в парке». В Жуковском парке культуры и отдыха работала ярмарка изделий ручной работы и самоварная станция. В Городском парке Дубны состоялся парад первоклассников и научный мастер-класс «Будущее за нами».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.