Учитель объяснил, почему дочь не поступила в ГИТИС

Анна Пересильд, 17-летняя дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд, в этом году определилась с выбором учебного заведения. Вместо ГИТИСа она поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Решение вызвало вопросы у поклонников звездного семейства, ведь ГИТИС традиционно считается одним из самых престижных театральных вузов страны.

В интервью MK.RU Учитель объяснил, почему семья отказалась от идеи поступления в ГИТИС. По его словам, главная причина — особенности обучения: в ГИТИСе студентам запрещено сниматься в кино как минимум три года. Режиссер отметил, что учеба в этом вузе похожа на «замкнутую лабораторную работу», и студенты заняты с утра до ночи.

«С Аней ситуация другая — она уже в съемках. Поэтому выбор мы остановили на мастерской Даши Мороз в Московской школе кино. Уверен, что для Ани время учебы здесь будет очень интересным», — сказал Алексей.

Он также добавил, что методика ГИТИСа подходит тем, кто готов полностью посвятить себя обучению.

Интересно, что ранее Учитель советовал дочери не сниматься много, однако, видимо, в этом случае практический подход оказался важнее академической строгости.

Ранее Алексей Учитель высказался об отношениях дочери с певцом Ваней Дмитриенко.