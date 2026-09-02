«Счастье — работать рядом с сыном»: Нонна Гришаева впервые за долгое время показала повзрослевшего сына

55-летняя российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева поделилась с поклонниками редким семейным снимком, передает Super. В личном блоге она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с повзрослевшим сыном Ильей в студии.

Фото: [ соцсети ]

Подпись к фото звучала трогательно: актриса призналась, что для нее настоящее счастье — работать рядом с сыном. Однако она не стала раскрывать, над каким именно проектом они сейчас трудятся, оставив подписчиков в интригующем неведении.

Илья Нестеров-Лейдерман является младшим ребенком Нонны. Старшая дочь актрисы Анастасия недавно отметила 30-летие. Отец Ильи — актер и режиссер Александр Нестеров-Лейдерман, с которым Нонна состоит в браке с 2006-го года.

9 августа Гришаева поздравила своего супруга с 43-м днем рождения. Она опубликовала совместное фото и подписала его душевными строками.