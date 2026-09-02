Шумные манипуляторы: орнитологи Подмосковья раскрыли, кто на самом деле управляет птичьими стаями

В национальном парке «Лосиный остров» начался сезонный процесс, который орнитологи наблюдают каждый год с особым интересом. Разные виды птиц объединяются в смешанные стаи, чтобы сообща искать корм и защищаться от хищников. Основу таких групп составляют синицы, но к ним охотно примыкают поползни, пищухи, корольки и даже дятлы. У каждой птицы в этой команде своя роль, а строгая иерархия позволяет избегать конкуренции за еду. Об этом пишет REGIONS .

Вопреки названию, синичьи стаи — это не только большая синица и лазоревка. К ним присоединяются московка, буроголовая и черноголовая гаички, гренадерка, а также обыкновенный поползень, пищуха и желтоголовый королек. Нередко компанию составляют большой и малый пестрые дятлы. Они долбят кору деревьев и тем самым облегчают синицам доступ к спрятанным в древесине насекомым.

Орнитологи делят участников на два типа: виды-ядро и виды-спутники. Ядро — это сами синицы, самые громкие и подвижные птицы. Именно они координируют движение всей группы, первыми находят кормные места и служат сигнальной системой при опасности. У каждого вида в стае своя «полка»: птицы распределяются по разным уровням и участкам деревьев, что практически исключает конкуренцию за пищу.

Зачем птицы объединяются:

Зимой световой день короток, а энергозатраты на обогрев огромны.

В группе выше шансы вовремя заметить хищника.

Совместный поиск корма становится эффективнее.

Дятлы своей работой открывают доступ к корму для остальных.

Специалисты подчеркивают: если осенью или зимой в лесу замечена стая, где соседствуют синицы, поползни и дятлы, это не случайность. Это слаженная команда, работающая ради общего выживания. И такая организация позволяет пернатым успешно переживать холодный сезон, несмотря на суровые условия.