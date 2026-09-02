Более 30 тыс. человек посетили мероприятия Дня открытых дверей в библиотеках Подмосковья

День открытых дверей прошел в библиотеках Подмосковья. В его рамках в учреждениях провели около 1 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 30 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

К примеру, в Губернской библиотеке Королева прошла творческая встреча с актером дубляжа и режиссером Александром Рахленко. В Красногорске организовали творческий вечер заслуженной артистки РФ Евы Амуровой. В Одинцово состоялся поэтический вечер члена Союза писателей России Владимира Маренникова (Яшина).

В Дмитрове провели мастер-классы по росписи ложек и созданию значков. В Ногинске состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». Посетителям показали «Чебурашку 2» и «Буратино».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил обновленный ДК «Мир» в Домодедово.