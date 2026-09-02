Роскошь средневекового Новгорода: археологи раскрыли гардероб новгородской элиты XIV века

Семь веков назад новгородские толстосумы не выходили в свет без ярко-красного сукна из Испании — ученые выяснили, что именно этот цвет был главным маркером статуса и достатка, а подделку вычисляли по свинцовым пломбам. Об этом сообщает Новгородский госуниверситет (НовГУ).

Исследователи Новгородского госуниверситета изучили текстиль, найденный при раскопках в регионе, и сделали неожиданный вывод. В XIV–XV веках состоятельные жители Великого Новгорода предпочитали одежду из импортного шерстяного сукна насыщенного красного цвета. Ткань производили из шерсти испанских мериносовых овец и доставляли через Фландрию — историческую область на стыке современных Франции, Бельгии и Нидерландов.

На Неревском раскопе археологи обнаружили 166 фрагментов шерстяных тканей, и не менее 52 из них оказались западноевропейскими. Микроскопический анализ подтвердил: грубые полотна сотканы из испанской шерсти, которая на Русь не поставлялась, а значит, это была уже готовая привозная продукция. Среди цветных образцов (всего их 43) лидировал красный — он присутствовал на 35 фрагментах. Встречались и другие оттенки: коричневый, бежевый, зеленый и голубой, но они явно уступали по популярности.

Особый шик — полосатая материя, в которой гладкое полотняное переплетение чередовалось с фактурным репсовым узором. Такое могли позволить себе только очень зажиточные горожане. Чтобы защититься от подделок, средневековые производители вешали на рулоны свинцовые товарные пломбы с уникальными символами фламандских городов. В Новгороде нашли уже 171 такую пломбу — они разбросаны по огромной территории от берегов Волхова до бывших земель Золотой Орды.



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