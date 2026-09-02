Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике Электростали

«Мы должны с вами построить правильную, здоровую систему питания. На занятиях пациентам предлагают отказаться от подхода «нельзя есть почти ничего» и вместо этого научиться выстраивать персональную систему питания, которая подходит конкретному человеку и может стать частью его обычной жизни», — подчеркнул врач.