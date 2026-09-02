Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике Электростали

В Электростали на базе поликлиники создали Школу по борьбе с ожирением

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике на улице Пушкина в Электростали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Первое занятие провел эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин. Он рассказал о важности изменения культуры питания, изменения пищевых привычек и повышения уровня физической активности.

«Мы должны с вами построить правильную, здоровую систему питания. На занятиях пациентам предлагают отказаться от подхода «нельзя есть почти ничего» и вместо этого научиться выстраивать персональную систему питания, которая подходит конкретному человеку и может стать частью его обычной жизни», — подчеркнул врач.

Следующее занятие состоится 8 сентября в 12:00. Посетить его могут все желающие, для кого актуальна проблема избыточного веса. Записаться можно через лечащего врача.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске.

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Министерство здравоохранения Московской области
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