Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике Электростали
В Электростали на базе поликлиники создали Школу по борьбе с ожирением
Фото: [Медиасток.рф]
Школа для пациентов по борьбе с ожирением открылась в поликлинике на улице Пушкина в Электростали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Первое занятие провел эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин. Он рассказал о важности изменения культуры питания, изменения пищевых привычек и повышения уровня физической активности.
«Мы должны с вами построить правильную, здоровую систему питания. На занятиях пациентам предлагают отказаться от подхода «нельзя есть почти ничего» и вместо этого научиться выстраивать персональную систему питания, которая подходит конкретному человеку и может стать частью его обычной жизни», — подчеркнул врач.
Следующее занятие состоится 8 сентября в 12:00. Посетить его могут все желающие, для кого актуальна проблема избыточного веса. Записаться можно через лечащего врача.
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